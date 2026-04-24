В Ростове стартовала тестовая эксплуатация электробуса «Сириус». Об этом говорится на сайте городской администрации.
Испытания продлятся до конца июня.
Электробус обладает следующими техническими характеристиками:
вместимость — 107 человек, из них 37 мест для сидения;
полностью низкопольный салон (повышает доступность для маломобильных граждан);
оснащён системой климат‑контроля для поддержания комфортной температуры в салоне как для пассажиров, так и для водителя;
запас хода без подзарядки — более 200 км (при загрузке наполовину и движении по ровной дороге без подъёмов).