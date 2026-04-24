Квартал Защитников Отечества появится на Ново-Сормовском кладбище

24,3 млн рублей выделят на создание квартала Защитников Отечества на Ново-Сормовском кладбище в Нижнем Новгороде. Такая информация появилась на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает МКУ «Управление муниципальных кладбищ г. Нижнего Новгорода». Подрядчику будет необходимо расчистить территорию от кустарника и мелколесья, выкорчевать корни. После этого исполнитель должен будет проложить внутриквартальные дорожки.
Заявки на участие в аукционе принимают до 4 мая. Итоги подведут уже 6 мая.
Ранее сообщалось, что расширение кладбища «Новое Стригинское» в Нижнем Новгороде обойдётся в 350 млн рублей.