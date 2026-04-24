В Мьянме освободили россиянку, похищенную мошенниками

Россиянка, которую похитили в Мьянме в начале апреля, освобождена. Об этом сообщил РБК вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников.
Он рассказал, что девушку похитили после того, как предложили ей высокооплачиваемую работу переводчика в крупной компании в Таиланде. Она пробыла в плену несколько недель, у нее отобрали документы и пытались заставить работать в мошенническом центре.
«Сейчас наша соотечественница находится в тяжелых условиях центра временного содержания иностранных граждан республики», — сказал он.
РБК направил запрос в посольство России в Мьянме.
Мельников напомнил, что в подобных центрах остаются еще десятки тысяч людей, среди которых есть и россияне. Он заявил о необходимости создания института уполномоченного по правам соотечественников за рубежом и рабочих групп по борьбе с торговлей людьми. Соответствующие предложения он намерен передать в Госдуму.
Ранее заведующий консульским отделом посольства в Янгоне Дмитрий Борисов сообщил о поисках пропавшей в Мьянме россиянке, которая приехала по приглашению на работу, но была похищена.
МИД республики сообщил, что в августе 2024 года девушка прилетела в Янгон из Бангкока, но сведений о выезде ее из Мьянмы нет, как и данных о ее регистрации в гостиницах.
