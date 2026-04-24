В Санкт-Петербурге прошел патриотический конкурс для кадетов

Всероссийский конкурс «Формирование патриотизма в кадетских учебных заведениях» прошел в 11 раз в Санкт-Петербурге при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ленинградской области.
В конкурсе приняли участие более 400 учащихся из десяти регионов России, представивших 13 команд. Первый день состязаний начался с показательных выступлений и торжественного возложения цветов к монументу «Подвигу выпускников». Участники, жюри, офицеры и гости почтили память выпускников, отдавших свои жизни при исполнении воинского долга.
Во второй конкурсный день донские кадеты представили визитную карточку своего корпуса и защитили социальный проект «Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее», направленный на формирование у молодежи глубокого чувства причастности к истории, включая историю родного края.
Третий день был посвящен представлению офицера-воспитателя Александра Пашинина и защите его социального проекта «Орлята России». Его инициатива была направлена на патриотическое воспитание кадет через погружение в мир авиации и парашютного спорта.
