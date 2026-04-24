Дочь фармкороля Брынцалова показала архивные фото матери из 90-х

Владимир Брынцалов, известный как «король фармацевтики», и Наталья поженились в 1993 году после того, как она родила ему сына. Пара также стала известной благодаря своей эпатажной демонстрации богатства. Однако после нескольких лет брака и угасания политического и финансового влияния Брынцалова, в 2006 году они развелись, и Наталья переехала в Монако.