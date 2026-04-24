В Шолоховском районе Ростовской области прошел форум «Единство народов»

Форум «Единство народов» прошел в Шолоховском районе Ростовской области при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
Мероприятие было посвящено обсуждению вопросов духовного просвещения, патриотического воспитания, роли казачества и православной культуры в современном мире. Мероприятие прошло в рамках Года единства народов России.
«Нашу страну всегда объединяло взаимопонимание, уважение к национальной идентичности, традициям, единая история и общие народные подвиги во имя Великой России. Сегодня перед лицом всемирных вызовов важно заниматься гармонизацией отношений, сохраняя взаимодействие светской и духовных властей. В первую очередь в вопросах воспитания молодежи, укреплении традиционных ценностей, защиты исторической правды», — сказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
В ходе работы форума участники смогли ознакомиться с фотовыставками, посвященными истории Императорского Православного Палестинского Общества и традициях и культуре казаков Верхнего Дона.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.