Над российскими регионами сбили 11 украинских дронов

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Силы ПВО за девять часов в пятницу сбили 11 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ.
«Двадцать четвертого апреля т.г. в период с 11.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Белгородской, Ростовской областей, Республики Дагестан, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
