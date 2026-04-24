Над российскими регионами сбили 11 украинских дронов

Минобороны: силы ПВО за 9 часов сбили 11 украинских беспилотников над Россией.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Силы ПВО за девять часов в пятницу сбили 11 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ.

«Двадцать четвертого апреля т.г. в период с 11.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Белгородской, Ростовской областей, Республики Дагестан, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

