Временные ограничения ввели в аэропортах Волгограда и Калуги

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Калуги в пятницу, 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в заявлении.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что ограничения были введены в трех аэропортах Северного Кавказа. Прием и выпуск самолетов приостановили в воздушных гаванях Владикавказа, Грозного и Магаса для обеспечения безопасности.
В апреле 2026 года российские аэропорты начали закрывать вдвое чаще. Только в этом месяце ограничения были введены 290 раз, в основном из-за угрозы атаки БПЛА.