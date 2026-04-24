Временные ограничения ввели в аэропортах Волгограда и Калуги

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Волгограда и Калуги для обеспечения безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Калуги в пятницу, 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в заявлении.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что ограничения были введены в трех аэропортах Северного Кавказа. Прием и выпуск самолетов приостановили в воздушных гаванях Владикавказа, Грозного и Магаса для обеспечения безопасности.

В апреле 2026 года российские аэропорты начали закрывать вдвое чаще. Только в этом месяце ограничения были введены 290 раз, в основном из-за угрозы атаки БПЛА.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
