Воронежские врачи вернули 46-летнему мужчине подвижность руки через микропроколы

Хирурги Воронежской городской клинической больницы № 2 помогли 46-летнему пациенту избавиться от многолетней боли в плече. Из-за серьезного воспаления и защемления сухожилий мужчина не мог свободно двигать рукой, а обычное лечение таблетками и мазями уже не помогало. Вернуть здоровье суставу удалось с помощью современной малотравматичной операции — артроскопии.
Врачи диагностировали у пациента целый комплекс проблем — от воспаления суставной сумки до дегенерации мышц, которые отвечают за вращение плеча. Проще говоря, из-за патологии кости сдавливали сухожилия при каждом движении, вызывая постоянную ноющую боль. В таких случаях функции сустава постепенно угасают, и человек фактически теряет возможность пользоваться рукой в быту.
Бригада медиков провела операцию через микропроколы размером всего 1−2 сантиметра. Внутрь сустава ввели артроскоп — миниатюрную камеру, которая вывела четкое изображение на монитор. Это позволило хирургам ювелирно устранить причину боли, не делая больших разрезов и не повреждая здоровые ткани. Благодаря такому методу пациент быстро восстановился и уже вернулся к полноценной жизни без боли.