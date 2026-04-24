На острове Ольхон в Иркутской области отремонтируют участок дороги

Специалисты отремонтируют участок дороги на острове Ольхон в Иркутской области. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
На острове Ольхон приведут в порядок участок протяженностью 28,7 км на трассе Баяндай — Еланцы — Хужир. Сейчас закупают строительные материалы и решают вопросы доставки техники на остров.
«Президент России Владимир Путин поручил принять необходимые меры по реконструкции автомобильной дороги на острове Ольхон. Это обеспечит мобильность населения, увеличение туристического потока и развитие территорий байкальского побережья. Для проведения работ направлено 8,5 миллиарда рублей, значительная часть этой суммы — из федерального бюджета», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Завершить работы планируют к 2028 году. Всего на Ольхоне запланированы работы на пяти объектах. Это четыре участка дорог общей протяженностью более 41 км и реконструкция причалов паромной переправы Сахюрта — Ольхон. Уже завершен ремонт 5-километрового участка в Хужире. Стоимость работ составила 268,6 млн рублей. Также в активной фазе — два других участка: 5,6 км — на подъезде к Хужиру, 1,7 км — по главной улице поселка. Оба объекта планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году. Также заключен контракт на реконструкцию причальных сооружений на островной стороне паромной переправы. Окончание работ — декабрь 2027 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.