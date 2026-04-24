На острове Ольхон в Иркутской области отремонтируют участок дороги

Завершить работы планируют к 2028 году. Всего на Ольхоне запланированы работы на пяти объектах. Это четыре участка дорог общей протяженностью более 41 км и реконструкция причалов паромной переправы Сахюрта — Ольхон. Уже завершен ремонт 5-километрового участка в Хужире. Стоимость работ составила 268,6 млн рублей. Также в активной фазе — два других участка: 5,6 км — на подъезде к Хужиру, 1,7 км — по главной улице поселка. Оба объекта планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году. Также заключен контракт на реконструкцию причальных сооружений на островной стороне паромной переправы. Окончание работ — декабрь 2027 года.