Власти не теряют надежды отремонтировать драмтеатр имени Щепкина в Белгороде

Объявлены третьи торги по капитальному ремонту здания Белгородского государственного академического драматического театра им. М. С. Щепкина. На этот раз начальная цена контракта — 646,5 млн руб. Размер аванса составляет 26,9% от итоговой суммы. Срок окончания выполнения работ установлен на 10 декабря 2028 года. Информация была опубликована на портале госзакупок 24 апреля.
Работы разделены на три этапа. На первом будущий подрядчик должен скорректировать проектную и рабочую документацию и выполнить инженерные изыскания в течение 180 календарных дней с даты заключения контракта. На втором этапе исполнитель принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы в соответствии с графиком. Третий этап заключается в поставке оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации театра.
Демонтажные и общестроительные работы предстоит выполнить в шестиэтажном здании площадью 9,6 тыс. кв. м и вместимостью 642 человека. Необходимо также обновить системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, обогрева кровли, пожарной и охранной сигнализации, автоматического пожаротушения, видеонаблюдения и структурированной кабельной сети, а также благоустроить территорию.
Заявки на участие в торгах будут принимать до 4 мая. Итоги аукциона подведут 5 мая.
О том, что не состоялся второй аукцион по капремонту драмтеатра, «Ъ-Черноземье» сообщил на прошлой неделе. Начальная цена контракта составляла 653,9 млн руб., на торги не поступило ни одной заявки. На первом аукционе в марте максимальная цена подряда была выше — 724 млн руб. Однако он не состоялся по той же причине — потенциальные подрядчики не проявили интереса к объекту.