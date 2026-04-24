Власти не теряют надежды отремонтировать драмтеатр имени Щепкина в Белгороде

О том, что не состоялся второй аукцион по капремонту драмтеатра, «Ъ-Черноземье» сообщил на прошлой неделе. Начальная цена контракта составляла 653,9 млн руб., на торги не поступило ни одной заявки. На первом аукционе в марте максимальная цена подряда была выше — 724 млн руб. Однако он не состоялся по той же причине — потенциальные подрядчики не проявили интереса к объекту.