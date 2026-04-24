Малышева назвала тип врачей, от которого нужно бежать «сломя голову»

В свою очередь врач и телеведущий Александр Мясников рекомендовал коллегам и пациентам избегать лишнего вмешательства при отсутствии четкого плана действий. Специалист уточнил, что в ряде случаев лучше всего в лечении помогают отмена лекарств и наблюдение за симптомами. Он объяснил, что такой подход позволяет не перегружать организм. Мясников добавил, что любое внезапное ухудшение здоровья пенсионеров нужно лечить как серьезное заболевание, пока не будет доказано обратное.