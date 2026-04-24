МВД объявило в розыск основателя детского отряда «Надежда» Штейнберга

Ефим Штейнберг объявлен МВД в розыск по уголовной статье.

Источник: Комсомольская правда

Министерство внутренних дел России объявило в розыск педагога и основателя детского отряда «Надежда» Ефима Штейнберга. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в материале, опубликованном в базе розыска МВД.

При этом на сайте МВД не уточняется, по какой именно уголовной статье разыскивается Штейнберг.

Ранее KP.RU сообщал, что МВД России объявило в розыск журналистку Марианну Беленькую*. В отношении нее было возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. При этом конкретная статья, по которой был объявлен розыск Беленькой*, не уточняется.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.