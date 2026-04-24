Минюст США объявил о возвращении расстрелов

Минюст США объявил о курсе на восстановление казней на федеральном уровне, отмену моратория и расширение доступных способов исполнения приговоров, включая расстрелы. Власти заявляют, что это необходимо для защиты общества.

Источник: РБК

Министерство юстиции США объявило о комплексе мер по «восстановлению и укреплению» федеральной смертной казни. Ведомство, в частности, отменило бессрочный мораторий и санкционировало ходатайства о смертной казни в отношении 44 обвиняемых.

Речь идет о возвращении смертельной инъекции с применением пентобарбитала, расширении перечня способов казни за счет возврата к расстрелам, а также упрощении внутренних процедур для ускорения рассмотрения дел о смертной казни после исчерпания апелляций.

В ведомстве подчеркивают, что эти шаги должны «предотвращать самые варварские преступления» и обеспечивать «справедливость» для семей жертв.

Исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш раскритиковал предыдущую администрацию Джо Байдена, напомнив о введенном ранее бессрочном моратории на казни и отказе добиваться смертной казни даже по резонансным делам.

«Предыдущая администрация не выполнила свой долг по защите американского народа, отказавшись преследовать и применять высшее наказание против самых опасных преступников, включая террористов, убийц детей и убийц полицейских», — заявил он.

В рамках объявленного курса Минюст поручил Федеральному бюро тюрем восстановить протокол казни с пентобарбиталом и подготовиться к применению дополнительных способов исполнения, вплоть до строительства или расширения объектов для казней.

Параллельно готовится законодательный пакет для внесения в конгресс, направленный, по формулировке ведомства, на повышение общественной безопасности и обеспечение «справедливости для жертв».

В прошлом году президент США Дональд Трамп подписал указ о введении смертной казни для обвиняемых в убийствах, совершенных в Вашингтоне. Республиканец связал такое решение с особым статусом столицы. Минюст страны обещал, что администрация США намерена добиваться расширения применения смертной казни на всю территорию страны.

Прошлогодний опрос ВЦИОМа, сравнившего моральные ценности жителей России и США показал, что смертную казнь считают допустимой 56% американцев и 49% россиян.

