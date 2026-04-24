Главные новости за 24 апреля. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области уменьшили долг муниципальным бюджетам на более 883 млн руб. Правительство России списало региону задолженность по бюджетным кредитам на сумму более 1 млрд руб. Общий лимит списания может составить 5 млрд руб. По условиям программы освободившиеся средства должны быть направлены на развитие региона и поддержку граждан.