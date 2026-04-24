В Пушкинском районе Петербурга прошел фестиваль технического творчества

Всероссийский фестиваль технического творчества «ТехноКакТУС: как творить, уметь, созидать» прошел в Пушкинском районе Санкт-Петербурга при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации района.
Мероприятие прошло на базе Центра детско-юношеского технического творчества и информационных технологий Пушкинского района. Фестиваль объединил несколько направлений, среди которых «Мозговой штурм», «English Week», «Бал роботов», «3D бум», «Цифровой ветер», «В небесах, на земле и на море» и «В мире фантазии».
В рамках фестиваля подвели итоги конкурса «Робот-2026», в котором приняли участие команды школьников в возрасте от 7 до 15 лет. Соревнования проходили в формате хакатона. Участникам предстояло собрать и запрограммировать робота для выполнения ранее неизвестной задачи. Необходимо было не только проехать по линии, но и подсчитать количество перекрестков, определить цвет и расстояние, а также захватить объекты. Баллы начислялись за каждое правильно выполненное действие, при этом учитывалось время выполнения задания. Первое место среди восьми команд заняла команда БПБ (Богдан Кадиров и Радмир Кадиров) — воспитанники Центра детско-юношеского технического творчества и информационных технологий Пушкинского района.
Фестиваль проводится ежегодно с 2013 года и привлекает все больше участников. Так, в 2024-м в мероприятии приняли участие 2451 учащийся из 18 районов Санкт‑Петербурга и 40 регионов России, а в 2025-м количество участников увеличилось до 2765, включая представителей 17 районов Санкт‑Петербурга, 49 регионов страны и Белоруссии.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.