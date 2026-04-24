В Пушкинском районе Петербурга прошел фестиваль технического творчества

В рамках фестиваля подвели итоги конкурса «Робот-2026», в котором приняли участие команды школьников в возрасте от 7 до 15 лет. Соревнования проходили в формате хакатона. Участникам предстояло собрать и запрограммировать робота для выполнения ранее неизвестной задачи. Необходимо было не только проехать по линии, но и подсчитать количество перекрестков, определить цвет и расстояние, а также захватить объекты. Баллы начислялись за каждое правильно выполненное действие, при этом учитывалось время выполнения задания. Первое место среди восьми команд заняла команда БПБ (Богдан Кадиров и Радмир Кадиров) — воспитанники Центра детско-юношеского технического творчества и информационных технологий Пушкинского района.