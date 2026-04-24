Лукашенко заявил, что белорусские губернаторы находятся «одной ногой в тюрьме»

Губернаторы регионов Белоруссии находятся «одной ногой в тюрьме» в связи с плохим обеспечением хранения минеральных удобрений. Об этом в пятницу, 24 апреля, заявил президент страны Александр Лукашенко.
— Еще раз хочу губернаторов предупредить, чтобы у нас с вами не было потом неприятных разговоров. А будут очень неприятные, если мне комитет госконтроля… Вот они мне доложили: есть проблемы (и проблемы немалые) по сохранности удобрений. Ребята, ну вы просто одной ногой в тюрьме, — высказался глава государства.
Он подчеркнул, что это предупреждение «обосновано экоудобрномически». Белорусский лидер обратил внимание, что в данный момент на международных рынках наблюдаются огромные цены на азотные удобрения, которые пропадают из-за чиновников, передает Telegram-канал «Пул Первого».
14 апреля на совещании по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области Белоруссии Александр Лукашенко призвал региональных чиновников мобилизоваться, чтобы пережить «сложное и непонятное» время. Политик подчеркнул, что в стране очень сильно развито иждивенчество.