Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заявил, что белорусские губернаторы находятся «одной ногой в тюрьме»

Губернаторы регионов Белоруссии находятся «одной ногой в тюрьме» в связи с плохим обеспечением хранения минеральных удобрений. Об этом в пятницу, 24 апреля, заявил президент страны Александр Лукашенко.

— Еще раз хочу губернаторов предупредить, чтобы у нас с вами не было потом неприятных разговоров. А будут очень неприятные, если мне комитет госконтроля… Вот они мне доложили: есть проблемы (и проблемы немалые) по сохранности удобрений. Ребята, ну вы просто одной ногой в тюрьме, — высказался глава государства.

Он подчеркнул, что это предупреждение «обосновано экоудобрномически». Белорусский лидер обратил внимание, что в данный момент на международных рынках наблюдаются огромные цены на азотные удобрения, которые пропадают из-за чиновников, передает Telegram-канал «Пул Первого».

14 апреля на совещании по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области Белоруссии Александр Лукашенко призвал региональных чиновников мобилизоваться, чтобы пережить «сложное и непонятное» время. Политик подчеркнул, что в стране очень сильно развито иждивенчество.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше