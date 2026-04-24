Из украинского плена удалось вернуть 36-летнего воронежца

В ходе обмена, состоявшегося 24 апреля, из украинского плена удалось вернуть 36-летнего жителя Воронежской области. Сейчас с ним все в порядке, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Выражаю благодарность за проведенную работу всем сотрудникам института уполномоченного по правам человека в России, в том числе воронежским коллегам во главе с Сергеем Канищевым. Их работа продолжается», — написал глава региона.
По информации Минобороны РФ, сегодняшний обмен был произведен по формуле «193 на 193». Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Далее они будут доставлены на территорию РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
Позавчера «Ъ-Черноземье» сообщил, что за все время проведения специальной военной операции из плена вернулось более 100 воронежских военнослужащих. Из них 77 были возвращены в течение 2025 года. А недавно, в середине апреля, в результате обмена военнопленными домой вернулись двое жителей региона — мужчины из Россоши и областного центра.