Из украинского плена удалось вернуть 36-летнего воронежца

Позавчера «Ъ-Черноземье» сообщил, что за все время проведения специальной военной операции из плена вернулось более 100 воронежских военнослужащих. Из них 77 были возвращены в течение 2025 года. А недавно, в середине апреля, в результате обмена военнопленными домой вернулись двое жителей региона — мужчины из Россоши и областного центра.