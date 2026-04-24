Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миллионера из США во время охоты на антилоп затоптали слоны

Американского миллионера Эрни Дозио насмерть затоптало стадо слонов. Год назад во время охоты другого миллионера забодал буйвол.

Источник: РБК

Владелец виноградников в Калифорнии Эрни Дозио погиб в Габоне после нападения пяти слонов. Миллионер погиб в тропическом лесу Лопе-Оканда, сообщает Daily Mail со ссылкой на организатора сафари Collect Africa.

Бизнесмен находился на охоте на редкого желтоспинного дукера, более известного как лесная антилопа, и карликового лесного буйвола. Стоимость сафари на человека составляла около $40 тыс. Вместе с предпринимателем был профессиональный охотник-проводник. Внезапно из густого подлеска появились пять слоних со слоненком. Животные, защищая детеныша, сразу же атаковали группу.

Как пишет издание, профессиональный охотник был отброшен в сторону и серьезно ранен, потеряв свою мощную винтовку. У Дозио осталось только ружье-дробовик, которое он использовал для охоты на антилоп. Слоны затоптали его насмерть.

«Эрни охотился с тех пор, как мог держать ружье. У него много трофеев из Африки и США. Многие не одобряют охоту на крупную дичь, но все его сафари были строго лицензированы и проводились в рамках регулирования численности животных», — сообщил Daily Mail знакомый погибшего.

По информации издания, основной источник состояния погибшего — компания Pacific AgriLands. Предприятие располагало виноградником площадью 12 тыс. акров в Модесто (Калифорния), а также специализировалось на управлении другими виноградниками и поставках оборудования для сбора урожая.

Тело погибшего репатриируют в Калифорнию при содействии посольства США в Габоне.

В августе прошлого года другой американский миллионер Ашер Уоткинс был насмерть забодан буйволом во время охоты в Южной Африке. Предприниматель отправился на сафари в сопровождении профессионального охотника и зверолова.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

