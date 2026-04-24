Классика со шлейфом: звезды в роскошных нарядах прошли по красной дорожке на закрытии ММКФ

Церемония закрытия по традиции прошла в театре «Россия», а красная дорожка, несмотря на дождь, собрала множество гостей. По красной дорожке прошли члены жюри, участники конкурсных программ и гости: Екатерина Климова, Елизавета Боярская, Валерия Гай Германика с дочкой, Юлия Волкова, Павел и Зепюр Прилучные, Кристина Асмус, Таша Белая, Ляйсан Утяшева, Дарья Екамасова, Стася Толстая, Анна Банщикова, Екатерина Волкова, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Владимир Яглыч, Тоня Паперная и другие. 48-й международный кинофестиваль проводили с 16 по 23 апреля. За это время зрители ознакомились с двумя сотнями фильмов из 43 стран. Главный приз получил индийский фильм «Страсть» режиссёра Фазиля Разака. Всего вручено было 10 наград. Как прошла церемония закрытия, смотрите в нашем фоторепортаже.