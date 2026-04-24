Бывший игрок «Челси» подписал контракт с БАТЭ из Борисова

Викторьен Ангбан подписал контракт с БАТЭ.

Источник: Комсомольская правда

В борисовском клубе сообщили, что контракт с БАТЭ заключил 29-летний ивуарийский полузащитник Викторьен Ангбан.

Он родился в Бинжервиле, а в 15-летнем возрасте (в 2012 году) присоединился к юношеской академии лондонского «Челси». Более того, в Англии он получил разрешение на работу и в 2015 году подписал официальный контракт с клубом из Лондона.

Но затем юноша был отдан в аренду бельгийскому клубу «Сент-Трюйден». Потом в его карьере были и другие клубы. Например, французский «Мец», в котором играл до лета 2021 года. Затем судьба занесла его в российский «Сочи». На три года. После этого на правах аренды провел сезон в махачкалинском «Динамо». И вот теперь открыта новая страница карьеры, уже в Борисове.

Прочитайте, что пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 мая.

Мы писали, что в конце апреля в Беларусь вернется зима: заморозки, снег и сильный ветер ожидаются в выходные 25 и 26 апреля.

А еще Минсельхозпрод установил максимальные отпускные цены на яблоки и овощи в Беларуси (цены здесь).

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше