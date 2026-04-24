«Вот так чудо! Наконец, стал дешевле огурец!»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

Куплеты на злобу дня о главных и важных событиях.

Источник: Клопс.ru

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.

Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.

Чтобы паркинг был в момент,

Я куплю абонемент.

И за малую за долю.

Парковаться буду вволю!

Вот так чудо! Наконец,

Стал дешевле огурец!

Даже масло и чеснок.

Ты себе позволить смог!

Лебедь к озеру летел,

Очень кофе захотел.

Вышибает дверь плечом —.

Даже швабра нипочём!

Закипает в венах кровь.

Рядом с кофеваркой-то,

Может, ждёт тебя любовь.

Возле супермаркета.

Мы с собачкою вдвоём.

Ездим вместе за рулём —.

Автошколы для щенка.

Не придумали пока!

Спели вам мы слегонца,

Как хотели огурца,

Про парковку по деньгам.

И про птичий тарарам.

Про собаку за рулём.

И про женщину с чутьём.

Вот такой недели взгляд —.

Всё, чем жил Калининград!

Обрезка магнолии, избиение футболистом судьи и обмеление Нижнего озера — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше