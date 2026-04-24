«Вот так чудо! Наконец, стал дешевле огурец!»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.
Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.
Чтобы паркинг был в момент,
Я куплю абонемент.
И за малую за долю.
Парковаться буду вволю!
Вот так чудо! Наконец,
Стал дешевле огурец!
Даже масло и чеснок.
Ты себе позволить смог!
Лебедь к озеру летел,
Очень кофе захотел.
Вышибает дверь плечом —.
Даже швабра нипочём!
Закипает в венах кровь.
Рядом с кофеваркой-то,
Может, ждёт тебя любовь.
Возле супермаркета.
Мы с собачкою вдвоём.
Ездим вместе за рулём —.
Автошколы для щенка.
Не придумали пока!
Спели вам мы слегонца,
Как хотели огурца,
Про парковку по деньгам.
И про птичий тарарам.
Про собаку за рулём.
И про женщину с чутьём.
Вот такой недели взгляд —.
Всё, чем жил Калининград!
Обрезка магнолии, избиение футболистом судьи и обмеление Нижнего озера — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.