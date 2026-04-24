В Калининградской областной научной библиотеке пройдёт акция «Окна Победы»

Присоединиться к акции может каждый. Для этого необходимо с 27 апреля по 5 мая принести в библиотеку (по адресу пр. Мира 9/11) фотографии участников Великой Отечественной войны. Снимки отсканируют и сразу вернут. «Если вы не являетесь нашим читателем, пожалуйста, возьмите с собой паспорт», — напомнили в учреждении.