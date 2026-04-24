День дочери в 2026 году: дата, история и традиции праздника в России и мире

По другой версии, впервые День дочери отметили в США. В 1993 году там появился День «Возьмите дочерей на работу», во время которого в школах стали устраивать специальные лекции для девочек, где им рассказывали о различных профессиях. Считается, что праздник учредили, чтобы напомнить о равных правах женщин и мужчин. Со временем это торжество стало национальным, а в 2003 году получило название День «Возьмите дочерей и сыновей на работу». Его стали отмечать каждый год в четвертый четверг апреля. А затем на основе этого праздника появился и День дочери, который стали отмечать 25 сентября.