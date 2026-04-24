Над Ростовской областью отразили атаку БПЛА

Над территорией Ростовской области средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, в период с 11:00 до 20:00 были перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов над Курской, Белгородской, Ростовской областями, Республикой Дагестан, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше