Премьер Мишустин назначил Тумакову замминистра науки РФ

Ранее Мишустин продлил полномочия руководителя РЖД Белозерова.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Елены Тумаковой заместителем министра науки и высшего образования России. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить Тумакову Елену Вадимовну заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации», — говорится в распоряжении.

Елена Тумакова — кандидат филологических наук, с 2021 года была советником министра науки и высшего образования РФ. Сейчас ей поручили курировать разработку новой модели высшего образования.

Как писал сайт KP.RU, в конце марта премьер-министр России подписал распоряжение о продлении полномочий Олега Белозерова на посту главы РЖД еще на пять лет. Это уже второе переназначение топ-менеджера на руководящую должность — предыдущий срок его полномочий был продлен в 2021 году.

В 2004—2009 годах Белозеров возглавлял Федеральное дорожное агентство, а с 2009 года занимал пост замминистра транспорта. В 2015 году он был назначен президентом РЖД, а затем стал гендиректором и председателем правления компании.