Премьер Мишустин назначил Тумакову замминистра науки РФ

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Елены Тумаковой заместителем министра науки и высшего образования России. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Назначить Тумакову Елену Вадимовну заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации», — говорится в распоряжении.
Елена Тумакова — кандидат филологических наук, с 2021 года была советником министра науки и высшего образования РФ. Сейчас ей поручили курировать разработку новой модели высшего образования.
