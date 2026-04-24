Детская железная дорога в пойме Царицы откроется для волгоградцев 1 мая

Помимо поездки по пойме с юными железнодорожниками гости и жители региона смогут посетить музей истории РЖД.

1 мая в Волгограде стартует 78-й сезон работы Приволжской детской железной дороги.

Жители и гости региона смогут пользоваться необычными составами с юными железнодорожниками до 31 октября текущего года. Согласно расписанию, отправляться поезда будут со станции «Площадь Чекистов» по будням в 10,11,12,15,16 и 17 часов ежедневно. В выходные составы будут курсировать каждый час с 10 часов утра и до пяти вечера. Билеты взрослым пассажирам обойдутся в 300 рублей, а детям старше пяти лет — в 200 рублей.

Кроме поездки, включающей в себя маршрут по пойме реки Царица протяженностью 1,2 километра со станциями «Пионерская», «Гаситель» и «Площадь Чекистов», гости смогут посетить музей истории РЖД.

А ранее стало известно, что в сезон зимних каникул пассажирами детской железной дороги стали больше 700 человек.