Стало известно, кто еще может присоединиться к делегации США на переговорах с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс может присоединиться к спецпосланнику главы Белого дома Стивену Уиткоффу и зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру на переговорах с Ираном в пакистанском Исламабаде. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
По данным источников издания, формат консультаций пока не определен, их точная дата также не назначена.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что хозяин Овального кабинета направляет спецпосланника Уиткоффа и своего зятя Кушнера в Пакистан для переговоров с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Уточнялось, что вице-президент США будет в состоянии готовности отправиться в Исламабад, если будет прогресс в ходе встречи.
24 апреля телеканал CNN сообщил, что Тегеран направил делегацию в Исламабад для переговоров с Вашингтоном. Аракчи может прибыть в Пакистан вечером в пятницу для возобновления диалога с США.