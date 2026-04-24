Ростовской области списали больше миллиарда долгов по бюджетным кредитам

Правительство России списало Ростовской области задолженность по бюджетным кредитам на сумму более 1,057 миллиарда рублей. Об этом говорится на сайте донского правительства.
Так, в 2025 году высвободившиеся средства направили на конкретные проекты. 557,1 миллиона рублей ушло на замену лифтов в многоквартирных домах. Еще 354 миллиона получили участники специальной военной операции в качестве социальных выплат. Остальные 146 миллионов пошли на докапитализацию регионального фонда развития промышленности.
К слову, местным бюджетам списали 883,4 миллиона рублей. Как сказано в сообщении, это дает дополнительную возможность решать насущные проблемы жителей, не наращивая долги.
