В филиалах Музея Победы состоится акция «Цветы Победы»

5 мая в филиалах Музея Победы пройдет патриотическая акция «Цветы Победы». В Красногорском, Ржевском филиалах, а также в филиале в Калужской области — в Музее Г. К. Жукова высадят красочные цветочные композиции. Мероприятия будут приурочены к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.