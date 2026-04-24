В филиалах Музея Победы состоится акция «Цветы Победы»

5 мая в филиалах Музея Победы пройдет патриотическая акция «Цветы Победы». В Красногорском, Ржевском филиалах, а также в филиале в Калужской области — в Музее Г. К. Жукова высадят красочные цветочные композиции. Мероприятия будут приурочены к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
— Акция «Цветы Победы» традиционно проходит в наших филиалах в преддверии Дня Победы. На площадках около музеев появляются яркие, тематически оформленные цветочные композиции. Участниками акции становятся школьники, волонтеры, военнослужащие и ветераны, представители культурных и общественных организаций, — рассказали в Музее Победы.
Так, например, в филиале Музея Победы в Тверской области — музее «Ставка Сталина» — высадят около 300 цветов в виде ордена «Победа». Традиционный цветник украсят красные бегонии и цинерарии серебристые, символизирующие рубины и бриллианты в награде.