Спасатели нашли живыми трех членов группы, попавшей под лавину в Бурятии

Спасатели обнаружили живыми трех членов туристической группы, попавшей под лавину в горном узле Мунку-Сардык в Бурятии, сообщает региональное МЧС.

Источник: РБК

Спасатели обнаружили живыми трех членов туристической группы, попавшей под лавину в горном узле Мунку-Сардык в Бурятии, сообщает региональное МЧС.

Они получили травмы различной степени тяжести, им оказали первую помощь и передали медикам.

В ходе поисковых работ специалисты также нашли тело погибшего члена группы.

Инцидент произошел 24 апреля. Изначально сообщалось, что группа из четырех туристов совершала восхождение на пик Конституции, однако на перевале 26-го Партсъезда на них сошла лавина. Но позднее МЧС уточнило, что в составе группы было семь человек.

Трое участников группы, находившиеся в стороне от основного схода смогли сообщить о происшествии по рации.

Спасатели организовали поисковую операцию, однако после обнаружения четырех человек ее отложили до наступления светлого времени суток из-за плохой погоды и сложного рельефа.

Следственный комитет возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 Уголовного кодекса).

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».