Спасатели нашли живыми трех членов группы, попавшей под лавину в Бурятии

Спасатели обнаружили живыми трех членов туристической группы, попавшей под лавину в горном узле Мунку-Сардык в Бурятии, сообщает региональное МЧС.
Они получили травмы различной степени тяжести, им оказали первую помощь и передали медикам.
В ходе поисковых работ специалисты также нашли тело погибшего члена группы.
Инцидент произошел 24 апреля. Изначально сообщалось, что группа из четырех туристов совершала восхождение на пик Конституции, однако на перевале 26-го Партсъезда на них сошла лавина. Но позднее МЧС уточнило, что в составе группы было семь человек.
Трое участников группы, находившиеся в стороне от основного схода смогли сообщить о происшествии по рации.
Спасатели организовали поисковую операцию, однако после обнаружения четырех человек ее отложили до наступления светлого времени суток из-за плохой погоды и сложного рельефа.
Следственный комитет возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 Уголовного кодекса).
