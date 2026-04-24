Верховный суд Беларуси вынес приговор карателю Гецявичюсу

24 апреля в Верховном суде Беларуси рассказали о приговоре по уголовному делу в отношении Антанаса Гецявичюса.
Сообщается, что приговором Верховного Суда Антанас Гецявичюс признан виновным в геноциде белорусского народа.
«В связи со смертью обвинительный приговор в отношении Антанаса Гецявичюса постановлен без назначения наказания», — говорится в сообщении Верховного суда.
Старший прокурор по особым поручениям управления Генеральной прокуратуры Михаил Ковалев сообщил, что собраны неопровержимые доказательства зверств 12-го литовского карательного батальона, пишет sb.by.
— В ходе судебного разбирательства бесспорно установлено руководство Гецявичюсом расстрелами граждан в 1941 году: в местечке Койданово (ныне это город Дзержинск) 21 октября и в городе Слуцке 27−28 октября. Было убито свыше 6 тысяч граждан.
Подробности преступлений поражают:
— Тяжелораненых закапывали вместе с мертвыми, людей, пытавшихся выбраться из расстрельных ям, добивали на месте, — рассказал Михаил Ковалев.
Еще один пример — 26 октября 1941 года Гецявичюс лично руководил публичной казнью через повешение 12 участников Минского подполья.
