Белый дом: США отмечают прогресс в переговорах с Ираном

Соединенные Штаты отмечают прогресс в переговорах с Ираном по вопросам урегулирования на Ближнем Востоке. Об этом в ходе беседы с журналистами сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Мы, безусловно, наблюдаем определенный прогресс с иранской стороны за последние пару дней», — заявила она.
Ливитт также подтвердила, что президент США Дональд Трамп принял решение отправить спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Исламабад на встречу с представителями Ирана. Американская администрация ожидает результаты контактов сторон.
Ранее KP.RU сообщал, что в МИД Ирана намекнули на бесполезность переговоров с США. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве страны, Тегеран продолжает настаивать на стабильном мире в регионе и не согласен на временное прекращение огня.