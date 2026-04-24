Троих туристов, попавших под лавину в Бурятии, нашли живыми, один погиб

До этого, 18 апреля, на маршрут вышла другая группа в составе 15 человек из Красноярска. В ночь на вторник несколько из них добрались до дороги и оставили в кафе записку о гибели троих альпинистов. Как позднее уточнили в МЧС, причиной смерти стало переохлаждение. Тела погибших уже спустили с горы, остальные вернулись самостоятельно.