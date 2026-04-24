Троих туристов, попавших под лавину в Бурятии, нашли живыми, один погиб

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Троих туристов из группы, попавшей под лавину на горе Мунку-Сардык в Бурятии, нашли живыми, еще один погиб, сообщило региональное управление МЧС.
«В результате происшествия они получили травмы различной степени тяжести. Спасатели оказали им первую помощь и доставили в лагерь, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи», — говорится в публикации на платформе «Макс».
При обследования района там обнаружили тело еще одного члена группы, в которой было семь человек.
По предварительным данным, она совершала восхождение к пику Конституции. На перевале «26-го партийного съезда» на них сошла снежная масса. Трое туристов находились в стороне, поэтому смогли сообщить о происшествии по рации. Остальные, предположительно, остаются под снегом. Следственный комитет возбудил дело о небезопасных услугах.
До этого, 18 апреля, на маршрут вышла другая группа в составе 15 человек из Красноярска. В ночь на вторник несколько из них добрались до дороги и оставили в кафе записку о гибели троих альпинистов. Как позднее уточнили в МЧС, причиной смерти стало переохлаждение. Тела погибших уже спустили с горы, остальные вернулись самостоятельно.
Всех организаторов тура — директора фирмы, его заместителя и инструктора — арестовали на два месяца.