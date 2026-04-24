ГП: Имущество семьи экс-главы суда Кубани Чернова обратили в доход государства

Генпрокуратура требовала лишить экс-жену Чернова права на нотариальную деятельность.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Краснодаре удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры (ГП) РФ и обратил в доход государства имущество членов семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и аффилированных лиц, включая имущество его дочери — судьи Арбитражного краевого суда Анастасии Шепель, экс-супруги — президента нотариальной палаты Кубани Галины Черновой. Об этом сообщил ТАСС.

«Суд решил исковые требования удовлетворить», — говорится в решении.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что ГП РФ подала иск об обращении в доход государства имущества Галины Черновой. По версии надзорного ведомства, она помогала бывшему супругу скрывать незаконно нажитое, оформляя сделки на поддельные документы. В числе ответчиков — дочери Черновых: Елена Рязанская (вице-президент нотариальной палаты) и Анастасия Шепель.

ГП также требовала лишить Чернову права на нотариальную деятельность и изъять ее дом в Краснодаре (оценен в 20,8 млн рублей) и офис дочери (1,8 млн рублей).