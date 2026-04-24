Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Болельщиков после матча «Ротора» с «Волгой» развезут дополнительные электрички

В Волгограде 26 апреля состоятся дополнительные рейсы электричек. Пригородные поезда помогут волгоградским болельщикам добраться.

В Волгограде 26 апреля состоятся дополнительные рейсы электричек. Пригородные поезда помогут волгоградским болельщикам добраться домой после футбольного матча «Ротора» с «Волгой».

Со станции «Краснооктябрьская» в 19:33 отправится электричка № 6339 «Краснооктябрьская — Шпалопропитка». Уже в 19:40 она отъездит с нижние платформы «Мамаева Кургана», а в 20:46 прибудет на станцию «Шпалопропитка».

Электричка № 6437/6438 «Волгоград-1 — Волжский» отправится с главного вокзала областного центра в 19:50, а с верхней платформы «Мамаева Кургана» в 19:56 и прибудет на станцию «Волжский» в 20:34.