«Авангард» победил «Локомотив» в первом матче полуфинала play-off КХЛ

В составе победителей дубль сделал Макс Лажуа, дважды реализовавший большинство. По разу отличились Василий Пономарев, Эндрю Потуральски и Джозеф Чеккони. У проигравших отметились Денис Алексеев и Максим Шалунов. На 32-й минуте встречи голкипер «Локомотива» Даниил Исаев, признанный лучшим вратарем второго раунда Кубка Гагарина, был заменен после четырех пропущенных шайб.