Команда донского медуниверситета выступила на олимпиаде «Золотой МедСкилл»

Коллектив Ростовского государственного медицинского университет выступил на олимпиаде «Золотой МедСкилл» в Москве. Соревнования прошли при поддержке нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
Соревнования прошли в аккредитационно-симуляционном центре Сеченовского университета. В олимпиаде участвовала 31 команда из 16 регионов России и Ташкента. Ростовский государственный медицинский университет представили пять студентов молодежного научного общества. Студенты показали хорошие результаты в дифференциальной диагностике, сердечно-легочной реанимации и хирургических навыках, а также получили приз зрительских симпатий.
Кроме соревнований, участники посетили мастер-классы по травматологии, реанимации, родовспоможению, онкологии и выполнили «секретное задание». Это помогло им получить новые навыки и обменяться опытом с коллегами.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.