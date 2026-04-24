Стилист Баженова раскрыла смысл галстука с крысами у топ-менеджера ЦБ

3 ноября 2025 года заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов призвал коллег отказаться от «бездуховных, безнравственных и дорогих» иностранных костюмов в пользу формы, которая соответствует парламентариям «великой империи». Так он прокомментировал слова стилиста Владислава Лисовца о том, что спустя несколько десятилетий парламентарии станут ходить на работу в спортивных костюмах.