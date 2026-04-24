В Аксайском районе назначили нового зама главы по экономике и финансам

В Аксайском районе назначили нового заместителя главы администрации по экономике, финансам и потребительскому рынку. Эту должность заняла Ольга Калинина. Об этом сообщили в местной администрации.
В ведении Ольги Калининой будет находиться экономическое развитие района, финансовое управление, муниципальные закупки, а также сельское хозяйство, продовольствие и торговля.
Отметим, что Ольга Калинина окончила Новочеркасскую государственную мелиоративную академию по специальности «Экономика и управление на предприятии». Несколько раз проходила переподготовку, в том числе по управлению государственными и муниципальными заказами.
Ранее она была заместителем главы Аксайского городского поселения по социальным вопросам, главой Истоминского сельского поселения и председателем территориальной избирательной комиссии Аксайского района.
