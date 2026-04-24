Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Аксайском районе назначили нового зама главы по экономике и финансам

Ольга Калинина назначена заместителем главы администрации Аксайского района.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе назначили нового заместителя главы администрации по экономике, финансам и потребительскому рынку. Эту должность заняла Ольга Калинина. Об этом сообщили в местной администрации.

В ведении Ольги Калининой будет находиться экономическое развитие района, финансовое управление, муниципальные закупки, а также сельское хозяйство, продовольствие и торговля.

Отметим, что Ольга Калинина окончила Новочеркасскую государственную мелиоративную академию по специальности «Экономика и управление на предприятии». Несколько раз проходила переподготовку, в том числе по управлению государственными и муниципальными заказами.

Ранее она была заместителем главы Аксайского городского поселения по социальным вопросам, главой Истоминского сельского поселения и председателем территориальной избирательной комиссии Аксайского района.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!