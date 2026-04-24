В Приморье прошел региональный чемпионат профмастерства «Абилимпикс»

Одиннадцатый региональный чемпионат профмастерства «Абилимпикс» прошел в Приморском крае, сообщили в агентстве проектного управления региона. Состязания были организованы в соответствии с целями федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Состязания прошли в колледжах Уссурийска: Региональном железнодорожном, Дальневосточном техническом и Автомобильно-техническом. В первый день соревнования состоялись сразу по нескольким направлениям. Студенты показывали себя в жестовом искусстве и строительных работах. Школьники соревновались в обработке текста, а взрослые участники — в самых разных профессиях: от водителя такси и сварщика до швеи и специалиста по социальной работе. Для самых маленьких сделали отдельную площадку — «Фестиваль знакомства с профессией». Там ребята учились готовить пиццу. Для многих это был первый опыт.
«Многие участники возвращаются сюда снова и снова. Например, кто-то совмещает участие в чемпионате с учебой и даже спортом. Говорят, главное — не бояться пробовать новое», — сообщил министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий.
Напомним, в чемпионате принимают участие и бойцы специальной военной операции. Они выступают в категории специалистов, в том числе в компетенции «Оператор беспилотного летательного аппарата».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.