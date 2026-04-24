В Приморье прошел региональный чемпионат профмастерства «Абилимпикс»

Состязания прошли в колледжах Уссурийска: Региональном железнодорожном, Дальневосточном техническом и Автомобильно-техническом. В первый день соревнования состоялись сразу по нескольким направлениям. Студенты показывали себя в жестовом искусстве и строительных работах. Школьники соревновались в обработке текста, а взрослые участники — в самых разных профессиях: от водителя такси и сварщика до швеи и специалиста по социальной работе. Для самых маленьких сделали отдельную площадку — «Фестиваль знакомства с профессией». Там ребята учились готовить пиццу. Для многих это был первый опыт.