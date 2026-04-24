Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Готовность развязки в конце проспекта Победы в Калининграде превысила 80%

Дорога будет соответствовать IБ категории с расчетной скоростью движения 120 км/ч.

Техническая готовность развязки в конце проспекта Победы в Калининграде превысила 80%. Работы идут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Транспортная развязка в районе проспекта Победы готова более чем на 80%. Протяженность основного шестиполосного участка Северного обхода составляет 1,4 км. В июле этого года дорожники приступят к укладке верхнего слоя покрытия на проезжей части объекта. Завершить ее строительство планируется до конца этого года при поддержке федерального бюджета», — сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

При этом в 2027 году завершится реконструкция участка трассы протяженностью 4,4 км, который соединит две транспортные развязки на Советском проспекте и проспекте Победы в Калининграде. Техническая готовность объекта составляет порядка 42%. Специалисты делают насыпь и основание дороги, устанавливают локальные очистные сооружения и прокладывают ливневую канализацию. На этом участке также строят один подземный и три надземных пешеходных перехода.

После завершения работ 5,8 км дороги, трассы будут расширены до шести полос, а дорога будет соответствовать IБ категории с расчетной скоростью движения 120 км/ч. Всего в текущем году будет отремонтировано около 120 км дорог и около 300 пог. м. мостов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

