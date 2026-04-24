36-летний воронежец вернулся из плена ВСУ

Воронежская область встречает своего земляка. 24 апреля в ходе масштабного обмена из украинского плена освободили 36-летнего жителя нашего региона. Как сообщил губернатор Александр Гусев, в настоящий момент жизнь и здоровье бойца вне опасности. Глава региона выразил особую благодарность сотрудникам института Уполномоченного по правам человека в РФ и лично воронежскому омбудсмену Сергею Канищеву за успешное завершение сложнейших переговоров по возвращению бойца.
Всего в этот день на родину удалось вернуть 193 российских военнослужащих в обмен на аналогичное количество пленных ВСУ. Первым пунктом на пути домой для наших защитников стала Республика Беларусь. Сейчас бойцы находятся под наблюдением специалистов, которые оказывают им необходимую первичную медицинскую помощь и психологическую поддержку. Совсем скоро всех освобожденных спецбортами доставят в Россию для прохождения комплексной реабилитации в ведомственных госпиталях Минобороны.
В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что посреднические усилия при организации процесса обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты и США. Несмотря на успешное возвращение большой группы воинов, работа правозащитников по поиску и вызволению остальных россиян продолжается в штатном режиме.