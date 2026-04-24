36-летний воронежец вернулся из плена ВСУ

Всего в этот день на родину удалось вернуть 193 российских военнослужащих в обмен на аналогичное количество пленных ВСУ. Первым пунктом на пути домой для наших защитников стала Республика Беларусь. Сейчас бойцы находятся под наблюдением специалистов, которые оказывают им необходимую первичную медицинскую помощь и психологическую поддержку. Совсем скоро всех освобожденных спецбортами доставят в Россию для прохождения комплексной реабилитации в ведомственных госпиталях Минобороны.