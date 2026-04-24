Ростовская область расширит торговые связи с Турцией

Перспективы дальнейшего взаимодействия обсудили в ходе официального визита турецкой делегации во главе с Генеральным консулом в Краснодаре Эмиром Озбаем. На встрече с первым замгубернатора Донского края Алексеем Господаревым акцент был сделан на переходе от сырьевого экспорта к поставкам продукции с высокой добавленной стоимостью. В частности, регион готов наращивать экспорт оборудования, сельхозмашин и высокотехнологичных ИТ-услуг.