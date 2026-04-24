Ростовская область расширит торговые связи с Турцией

Спектр направлений для сотрудничества с Турцией расширит Ростовская область в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
Перспективы дальнейшего взаимодействия обсудили в ходе официального визита турецкой делегации во главе с Генеральным консулом в Краснодаре Эмиром Озбаем. На встрече с первым замгубернатора Донского края Алексеем Господаревым акцент был сделан на переходе от сырьевого экспорта к поставкам продукции с высокой добавленной стоимостью. В частности, регион готов наращивать экспорт оборудования, сельхозмашин и высокотехнологичных ИТ-услуг.
Турецкий бизнес рассматривают в качестве потенциальных резидентов особую экономическую зону «Ростовская», предлагая льготные условия для запуска производств. Также стороны прорабатывают совместные проекты по созданию новых транспортных хабов.
Кроме этого турецких производителей пригласили представить свои инновации на крупном отраслевом форуме «Юг ПродТех-26», который пройдет в Донской столице летом 2026 года.
Кроме деловой повестки, визит носил и символический характер. Представители республики почтили память советских воинов, возложив цветы к мемориалу в Кумженской роще. Гуманитарные связи продолжают укрепляться и на муниципальном уровне — сегодня прямые партнерские отношения поддерживают Азов, Ростов и Аксайский район с крупными городами и районами Турции.
Отмечается, что Турецкая Республика официально закрепила за собой статус ведущего внешнеторгового партнера донского края. По итогам 2025 года товарооборот между сторонами продемонстрировал внушительный рост — на 25,6% относительно показателей 2024 года. Теперь на долю Турции приходится почти пятая часть (18,8%) всего объема внешней торговли Ростовской области.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.