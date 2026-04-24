Комиссия по ЧС решила отключить от воды и электричества соседей «падающей» высотки в Калининграде

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций решила отключить от воды и электричества соседей «падающей» высотки в Калининграде. Об этом рассказала глава администрации города Елена Дятлова на встрече с жителями дома № 68 на Московском проспекте в пятницу, 24 апреля.
«Сегодня у нас было ещё одно заседание комиссии по делам ЧС. И сегодня приняли ещё один протокол о том, что комиссия по чрезвычайным ситуациям на основании федерального законодательства приняла решение о том, что дом № 68 по Московскому проспекту должен быть последовательно отключён от систем холодного и горячего водоснабжения и электричества», — сказала Елена Дятлова.
Присутствующие на встрече жители возмутились и заявили, что отключение от коммуникаций не признанного аварийным дома может грозить уголовной ответственностью. В мэрии уточнили, что решение комиссии находится на проверке в прокуратуре.
С 8 апреля из-за угрозы падения высотки на Московском проспекте в Калининграде начали расселять жильцов соседнего дома № 68. Эвакуацию планировали закончить за 14 дней. В администрации Калининграда отмечали, что «ситуация очень серьёзная». По данным мэрии, показания некоторых датчиков превысили критический уровень раскрытия трещины.
Сразу после расселения вокруг домов обещали выставить ограждение и охрану. Забором обнесут не только придомовые территории двух зданий, но и перекроют часть набережной Трибуца, вплоть до Преголи, и Московский проспект, где будут доступны только остановка и небольшой проход. Детские спортивные учреждения временно переедут из бывшей галереи на другие адреса. Ограждение уже устанавливают.
Жителям соседнего здания предлагают переехать в маневренный фонд. По данным властей, демонтаж аварийной высотки начнётся осенью. Владельцам квартир в доме № 68 обещают, что к лету 2027 года они смогут вернуться. Часть жителей уже переехали, однако другие выступают против.