Музей Победы покажет в Беларуси выставку о маршале Жукове

24 апреля в Волковысском военно-историческом музее имени П. И. Багратиона (Гродненская область, Республика Беларусь) открылась выставка Музея Победы «Маршал Победы. К 130-летию Г. К. Жукова». В проект вошли оцифрованные материалы из фондов Музея Победы.
— Эта экспозиция — дань уважения легендарному полководцу, чье имя неразрывно связано с Великой Победой, — подчеркнули в Музее Победы.
Выставочный проект — это рассказ о личной жизни и военной карьере выдающегося военачальника, основанный на достоверных исторических источниках, а также воспоминаниях семьи и ближайшего окружения. Материалы 25 планшетов освещают различные этапы жизненного пути Георгия Константиновича: детство, учебу, участие в Первой мировой и Гражданской войнах, в событиях на Халхин-Голе, в крупнейших сражениях Великой Отечественной, а также послевоенные годы. Более 100 оцифрованных фотографий и исторические справки раскроют малоизвестные факты из биографии маршала.