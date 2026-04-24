Тренер Канчельскис оценил последствия введения лимита на легионеров в РПЛ

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев подписал приказ об изменении ограничения на количество иностранных футболистов в заявке команды Российской премьер-лиги (РПЛ). Согласно документу, со следующего сезона-2026/2027 в заявке команды не может находиться более 12 иностранцев, а на поле — не более семи. Министр пояснил, что принял такое решение, чтобы побудить клубы перераспределить свои расходы в пользу детско-юношеского футбола и поиска талантов.