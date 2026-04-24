Тренер Канчельскис оценил последствия введения лимита на легионеров в РПЛ

Более жесткое ограничение на количество иностранных футболистов приведет к росту цен на российских игроков, а ведущие спортсмены, такие как Алексей Батраков, Наиль Умяров и Константин Тюкавин, станут «дороже золота». Такое мнение в пятницу, 24 апреля, выразил бывший футболист английского клуба «Манчестер Юнайтед» и тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис.
— Усложнит ли новый лимит отъезд игроков в Европу? Однозначно. Клубы будут еще неохотнее отпускать своих лучших игроков, потому что заменить иностранцами их станет сложнее. Начнут заваливать деньгами, чтобы удержать в РПЛ (Российской премьер-лиге — прим. «ВМ»), — рассказал спортсмен в беседе с порталом «Советский спорт».
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев подписал приказ об изменении ограничения на количество иностранных футболистов в заявке команды Российской премьер-лиги (РПЛ). Согласно документу, со следующего сезона-2026/2027 в заявке команды не может находиться более 12 иностранцев, а на поле — не более семи. Министр пояснил, что принял такое решение, чтобы побудить клубы перераспределить свои расходы в пользу детско-юношеского футбола и поиска талантов.