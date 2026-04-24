Вечерний @Калининград: выселение в никуда, праздник Канта, роскошь Светлогорска

Литературный театр имени Альберта Михайлова в Калининграде выселяют из помещений Областного центра культуры молодёжи. Причём, решение было принято накануне премьеры постановки, над которой артисты работали целый год. Причина — работы по сносу аварийного «падающего» дома на Московском проспекте, 70. Ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак утверждал, что с каждым из коллективов, размещённых в ОЦКМ, «ведутся переговоры, чтобы подобрать им максимально удобное место». Однако по состоянию на утро 24 апреля альтернатив театру предложено не было. Напомним, что в 2018 году его выселили из здания бывшей биржи на ул. Бассейную, в сентябре 2025 года — с Бассейной на Московский проспект, теперь, получается, и вовсе в никуда. На фоне многомиллионных проектов федеральных учреждений культуры, о которых регулярно повествует профильное министерство, творческий путь местных артистов всё больше походит на выживание.