Воронежская гимнастка Мельникова завоевала бронзу Кубка России в многоборье

В финале воронежская спортсменка улучшила отдельные результаты. Вольные упражнения Ангелина Мельникова завершила с результатом 13,433 балла против 13,266 в квалификации. За упражнения на бревне она получила от судей 13,666 балла (днем ранее — 12,7 с падением). В то же время опорный прыжок гимнастка исполнила на 14,033 балла (в квалификации — 14,1). Упражнение на брусьях принесло 14,166 балла, тогда как по итогам первого соревновательного дня оценка составила 14,333.