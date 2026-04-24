Адвокат Баранов рассказал, как не стать жертвой «схемы Долиной»

Проверка временем может помочь человеку не стать жертвой «схемы Долиной». В частности, просьбы продавца оформить сделку по продаже недвижимости как можно быстрее должны настораживать потенциального покупателя. Об этом рассказал адвокат Игорь Баранов на пресс-конференции «Мошенничества на рынке недвижимости: как защитить права добросовестных покупателей?».
При этом он отметил, что универсального совета касательно того, как не стать жертвой мошеннической схемы, не существует.
— Что бы хотелось отметить от себя лично: любая сделка выдерживает проверку временем. Правовую проверку в том числе. Добросовестный продавец будет адекватно относиться к вашим просьбам, — подчеркнул специалист в беседе с News.ru.
12 апреля появилась информация о том, что для защиты покупателей от изощренных мошеннических схем риелторы стали вводить дополнительные меры контроля при заключении сделок с жильем. В частности, они стали связываться с несколькими родственниками продавца, чтобы получить их письменное подтверждение о том, что владелец квартиры планирует совершить сделку добровольно и находится в здравом уме.