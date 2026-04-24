Адвокат Баранов рассказал, как не стать жертвой «схемы Долиной»

12 апреля появилась информация о том, что для защиты покупателей от изощренных мошеннических схем риелторы стали вводить дополнительные меры контроля при заключении сделок с жильем. В частности, они стали связываться с несколькими родственниками продавца, чтобы получить их письменное подтверждение о том, что владелец квартиры планирует совершить сделку добровольно и находится в здравом уме.